«تسييري طبرق» يوجه الحرس البلدي بإزالة السواتر والمكعبات الأسمنتية من الشوارع

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 11 أبريل 2021, 11:13 صباحا
سواتر أسمنتية في شوارع طبرق, (الإنترنت)

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، تعليمات، صباح اليوم الأحد، لجهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية بطبرق بضرورة إزالة السواتر والمكعبات الأسمنتية من الشوارع والساحات.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح فؤاد، إلى «بوابة الوسط»، إن رئيس المجلس التسييري نبه أكثر من مرة على أصحاب المحلات والمدارس الخاصة وغيرها بعدم وضع السواتر لحجز الطريق دون وجه حق، مؤكدًا أنه ستتم إزالتها فورًا وتغريم القائمين عليها بقوة القانون.

وخلال الفترة الماضية، نبه المجلس التسييري لبلدية طبرق، على المواطنين بعدم وضع المكعبات الخرسانية في الطرقات والشوارع، بحجة حرم المنزل أو المحل.

سواتر أسمنتية في شوارع طبرق, (الإنترنت)
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