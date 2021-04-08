انطلاق أعمال ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 08 أبريل 2021, 06:55 مساء
ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت بقاعة السلام بمركز تمنهنت للمعارض في بلدية وادي البوانيس، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى البلديات بحضور عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية والتسييرية من مختلف مناطق ليبيا.

وقالت عضو المجلس البلدي وادى البوانيس، فوزية الرشيد لـ«بوابة الوسط»، إن الملتقى يهدف إلى ترسيخ الحكم المحلي ودعم اللا مركزية والتنمية المكانية إلى جانب بناء شراكة محلية قوية وتقديم خارطة طريق البلديات للجهات المعنية، وكذلك الاستفادة من تجارب البلديات الرائدة من خلال عرض تجاربها ودعم بلديات الجنوب.

وأضافت عضوة المجلس البلدي الخمس، منى هدية لـ«بوابة الوسط»، أن انعقاد الملتقى يدل على قدرة البلديات على العمل ومساهمتها فى تحقيق الاستقرار وإنجاز التنمية المحلية وتحقيق السلم الاجتماعي داخل كل بلدية.

وشددت هدية على ضرورة أن يطبق قانون الإدارة المحلية رقم (59) الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق وترسيخ الحكم المحلي، مشيرة إلى أن «هذا القانون موجود ونحاول من هذا الملتقى وضع خارطة طريق لتقديم الخدمات للمواطن».

ويشرف على تنظيم الملتقى الرابطة الوطنية للمجالس البلدية فى ليبيا، وأقيمت على هامش فعاليات اليوم جلسات حوارية عن رؤية الحكم المحلي فى المرحلة المقبلة وخارطة طريق البلديات الليبية.
 

ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)
ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)
ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)
ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)
ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)
ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)
ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)
ملتقى البلديات بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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