جالو تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس من مدينة جالو.

وأشارت اللجنة إلى إدخال الحالتين إلى قسم العزل الواحات بمستشفى جالو العام، حسب بيانها رقم «92» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ولفت البيان إلى خروج حالة من مركز العزل، بعد التأكد من شفائها.

ويوم الجمعة الماضي، حذرت اللجنة من رصدها ارتفاع في عدد الحالات، مرجعة الأمر إلى «عودة الناس إلى الازدحام في المناسبات الاجتماعية مع إهمال اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها».