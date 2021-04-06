محتجون يغلقون مجمع مليتة الصناعي احتجاجا على «اختطاف مدير مديرية أمن زوار»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 11:51 مساء
محتجون يغلقون مجمع مليتة الصناعي, 6 أبريل 2021. «مديرية أمن زوار»

قالت مديرية أمن زوارة، إن عدد من المحتجين من أهالي المدينة أغلقوا مجمع مليتة الصناعي.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن إغلاق المجمع من المحتجين جاء احتجاجا على ما سمته «اختطاف مدير مديرية أمن زوار».

النائب العام يؤكد القبض على مدير أمن زوارة وينفي خطفه

وأعلنت مديرية أمن زوارة، في وقت سابق، خطف مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة، وهو في طريقه لأداء صلاة فجر اليوم، دون أن تذكر تفاصيل الحادث.

فيما أكد المكتب الإعلامي للنائب العام لقناة «الوسط»، اليوم الثلاثاء، القبض على مدير أمن زوارة، العميد عماد الدين مسعود «بناء على أمر من النيابة العامة»، نافيًّا تعرضه للخطف كما أشيع.

 

محتجون يغلقون مجمع مليتة الصناعي, 6 أبريل 2021. «مديرية أمن زوار»
محتجون يغلقون مجمع مليتة الصناعي, 6 أبريل 2021. «مديرية أمن زوار»
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