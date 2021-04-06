النائب العام يؤكد القبض على مدير أمن زوارة وينفي خطفه

مدير أمن زوارة العميد عماد الدين مسعود عبزة. (الإنترنت)

أكد المكتب الإعلامي للنائب العام لقناة «الوسط»، اليوم الثلاثاء، القبض على مدير أمن زوارة، العميد عماد الدين مسعود «بناء على أمر من النيابة العامة»، نافيًّا تعرضه للخطف كما أشيع.

وأعلنت مديرية أمن زوارة، في وقت سابق، خطف مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة، وهو في طريقه لأداء صلاة فجر اليوم، دون أن تذكر تفاصيل الحادث.

- خطف مدير أمن زوارة

كما لم يصدر أي تعليق من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالخصوص حتى الآن.

واطلعت «بوابة الوسط» على أمر ضبط مدير أمن زوارة صادر من وكيل النيابة بمكتب النائب العام جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.