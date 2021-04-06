كوبيش يرحب بإنشاء «الرئاسي» مفوضية المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 02:01 مساء
المبعوث الأممي يان كوبيتش، (أرشيفية: بعثة الأمم المتحدة).

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، المكلفة وضع الأساس لعملية المصالحة بهدف تعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان، والتئام النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

وأعرب كوبيش عن استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها في هذا الإطار، حسب تغريدة البعثة الأممية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

يشار إلى الحاجة لعملية مصالحة شاملة قائمة على حقوق الإنسان، التي تعتبر ضرورية لضمان السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار.

وأمس الإثنين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تأسيس المفوضية من رئيس و6 أعضاء، مضيفًا أنها ستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة، فيما بينهم بما يكفله القانون».

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