876 إصابة جديدة و8 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، 876 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 642 حالة شفاء، وثماني حالات وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان رقم «372»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 6179 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 5303 عينات، وإيجابية 876 عينة موزعة بواقع 703 حالات جديدة و173 مخالطة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 164 ألفًا و318 حالة، بينها 11 ألفًا و75 نشطة، و150 ألفًا و478 شفاء، فيما توفي 2765 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس من العام الماضي.