«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 6 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 10:13 صباحا
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال ساعة واحدة فقط، اليوم الثلاثاء، في الجناحين الغربي والجنوبي لشبكة الكهرباء.

وأظهرت النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك»، أنه لا يوجد طرح أحمال، الثلاثاء، بالجناح الشرقي للشبكة.

وحذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، في مارس الماضي، من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة، في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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