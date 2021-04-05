«مكافحة الأمراض»: 1148 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 598 مصابًا، في حين توفى 20 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 6547 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1460 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 159 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 2515 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 378 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 164 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 102 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 113 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 84 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 50 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 150 عينة.

واستلم مختبر مركز سبها الطبي 19 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 510 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 33 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 5 عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 173 عينة، ومختبر مصحة النفط طرابلس 29 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 42 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 58 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 130 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 359 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 163 ألفا و442 إصابة، منها 10 آلاف و849 نشطة، و149 ألفا و836 متعافى، و2757 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.