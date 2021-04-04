«الأرصاد»: طقس متقلب من منطقة إلى أخرى.. وأتربة وغبار في وسط وشرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 10:06 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب من حيث ارتفاع الحرارة واعتدالها من منطقة إلى أخرى، اليوم الأحد، مع نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار خاصة على مناطق وسط وشرق ليبيا.

رأس أجدير- سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

- الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون جنوبية غربية نهار هذا اليوم على المنطقة من مصراتة إلى سرت والدواخل، وتكون نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانًا.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة على المناطق من زوارة إلى زليتن وتكون ما بين 30 و36 درجة على باقي المناطق وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات – مراده:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل إلى 60 كم/س على غالب المناطق مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية أحيانًا، تتحول تدريجيًّا من ظهر يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية .

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و34 درجة، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانًا مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و36 درجة، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و31 درجة.

وسيكون غروب الشمس علي مدينة طرابلس اليوم في الساعة 19:28، وشروق الشمس غدًا في الساعة 06:49.

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