بلدية سرت تنفي فرض رسوم على تعبئة السيارات بالوقود

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت بلدية سرت الأخبار المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بأنها فرضت رسومًا تقدر بدينارين وثلاثة دنانير على تعبئة السيارات بالوقود، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وتابعت البلدية في بيان اليوم، أن بلدية سرت غير ملزمة بذلك، وستتابع مع شركات الخدمات النفطية العاملة بسرت ملف الرسوم الذي فرض سابقًا.

وطالبت بلدية سرت محطات الوقود بالمدينة، بعدم فرض أي رسوم مالية على أصحاب المركبات، عند تعبئة سياراتهم بالوقود.

وشددت البلدية على عدم قيامها بفرض أي رسوم إضافية على أصحاب المركبات الآلية عن دخولهم، أي محطة وقود باستثناء قيمة البنزين فقط.