إيطاليا وأميركا يدعمان «حلًا مستدامًا» للأزمة الليبية

وزيرا الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، والأميركي أنتوني بلينكن, (الإنترنت)

أعرب وزيرا الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، والأميركي أنتوني بلينكن، عن دعم بلديهما لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ولحل مستدام للأزمة الليبية.

وأشار الوزيران، في مقال مشترك نشرته صحيفة (لا ريبوبليكا)، بمناسبة مرور 160 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روما وواشنطن، إلى أن «الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة، التي تمتد من أفغانستان إلى منطقة الساحل، يعد هدفًا ذا أولوية لتعاوننا»، بحسب وكالة آكي.

وأضاف المقال: «ندعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية في مسارهم نحو انتخابات حرة ونزيهة، ونحو حل سياسي مستدام للأزمة، في إطار الأمم المتحدة».

ونوه الوزيران إلى أنه في هذه المرحلة التي تشهد «تحديات عالمية غير مسبوقة، من وباء كوفيد-19 إلى تغير المناخ، من (النظم) الاستبدادية إلى الاضطرابات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تكن قوة الشراكة بين إيطاليا والولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى».