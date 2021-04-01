إتمام مراسم تسليم وتسلم هيئة الكهرباء بين حكومتي الوحدة والموقتة

أجريت مراسم تسليم وتسلم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بين الحكومة الموقتة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.
وأشرف على المراسم نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني، بحضور المسؤولين عن هيئة الكهرباء والديوان، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.
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وسلم رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري مهامها، إضافة إلى جرد أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها إلى اقطراني.
وأثنى القطراني على دور الهيئة، وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها، رغم الصعوبات التي مرت بها.