إتمام مراسم تسليم وتسلم هيئة الكهرباء بين حكومتي الوحدة والموقتة

القطراني والمسماري خلال مراسم التسليم والتسلم، 31 مارس 2021، (هيئة الكهرباء)

أجريت مراسم تسليم وتسلم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بين الحكومة الموقتة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وأشرف على المراسم نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني، بحضور المسؤولين عن هيئة الكهرباء والديوان، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وسلم رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري مهامها، إضافة إلى جرد أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها إلى اقطراني.

وأثنى القطراني على دور الهيئة، وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها، رغم الصعوبات التي مرت بها.