حكومة الوحدة تتابع تنفيذ برنامج مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 12:24 مساء
الاجتماع العادي الثاني لحكومة الوحدة، 1 أبريل 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

تابعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ برنامجها وفق أولوياتها في مكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وتوفير الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة العادي الثاني للعام 2021، اليوم الخميس، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأربعاء، طالب رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، رؤساء مجالس الإدارات بشركات الخدمات العامة «الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية، بالإضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق».

وأشاد بأهمية القطاع الخاص في هذا المجال، مؤكدا «ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم».

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