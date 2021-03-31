الدبيبة يطالب شركات الخدمات العامة بالبحث عن طرق مبتكرة للإدارة وإطلاق حملات نظافة موسعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 09:54 مساء
اجتماع الدبيبة مع رؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رؤساء مجالس الإدارات بشركات الخدمات العامة بضرورة «الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية، بالإضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق»، مشيدًا بأهمية القطاع الخاص في هذا المجال ومؤكدًا كذلك «ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم» وفق مكتبه الإعلامي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس مع رؤساء مجالس الإدارات لـ23 شركة من شركات الخدمات العامة بمختلف المدن الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه شركات الخدمات العامة، وسبل معالجتها، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع استعرض جملة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين آلية عمل شركات الخدمات العامة بمختلف المدن لتوفير الخدمات اللازمة للمرافق العامة والخاصة بالمواطنين.

ورحب الدبيبة في مستهل الاجتماع بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات «في اجتماع موحد ضم 23 شركة لأول مرة منذ سنوات طويلة»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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