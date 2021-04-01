لجنة استلام ملفات المترشحين للوظائف السيادية تبدأ قبول أوراق المتقدمين لـ 12 منصبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 08:37 صباحا
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (أرشيفبة: الإنترنت)

أعلنت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، بدء قبول ملفات المترشحين لـ 12 منصبا، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة، المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المناصب هي «محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وعضو مجلس إدارة بالمصرف، ورئيس ديوان المحاسبة ووكيله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيله وعضو بالهيئة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضو مجلس المفوضية»، حسب بيان على موقع مجلس النواب الالكتروني.

وأشار البيان إلى استمرار تلقي الترشيحات حتى الخميس المقبل، الموافق 8 أبريل، وذلك من خلال التواصل المباشر مع مكاتب ديوان مجلس النواب في بنغازي وطرابلس وسبها.

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