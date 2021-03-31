صنع الله يتمنى عودة الشركات الصينية للنهوض بقطاع النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 04:41 مساء
لقاء صنع الله والسفير الصيني بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنه يتمنى عودة الشركات الصينية إلى ليبيا وخاصة تلك العاملة بقطاع النفط والغاز وذلك للمساهمة في النهوض بالقطاع.

جاء تصريح صنع الله عقب استقباله، صباح اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، السفير الصيني لدى ليبيا وانغ تشيمين والوفد المرافق له.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تركز النقاش حول عودة الشركات الصينية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة والانشاءات، ومساهمتها في تطوير الحقول النفطية الليبية، وخاصة في مجال صيانة وتحديث خطوط نقل النفط الخام وإعادة بناء خزانات النفط.

واعتبر صنع الله أن زيارة السفير الصيني إلى طرابلس «مؤشر قوي على عودة الاستقرار لليبيا»، وقال إنها «شيء إيجابي، ونتمنى أن تعود الشركات الصينية وخاصة العاملة في مجال النفط والطاقة للعمل والاستثمار في ليبيا، للنهوض بقطاع النفط الليبي، العمود الفقري لاقتصاد للبلاد».

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن نهوض قطاع النفط الحيوي الذي يمثل أهم قطاعات الاقتصاد «سينتعش الاقتصاد الوطني، وستتحرك عجلة التنمية».

لقاء صنع الله والسفير الصيني بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)
لقاء صنع الله والسفير الصيني بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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