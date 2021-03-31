أحوال الطقس اليوم: أجواء ممطرة على مناطق الشمال الشرقي

السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء ممطرة علي مناطق الشمال الشرقي، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، استقرار الطقس في باقي المناطق، في حين تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ بداية الأسبوع المقبل على مناطق الغرب.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس صافي إلى قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على الساحل وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

سقوط أمطار متفرقة على مناطق بنغازي والجبل الأخضر وطبرق، قد تصحبها خلايا علي مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس صافي إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية.