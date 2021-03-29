السفير الأميركي: الولايات المتحدة تدعم أساسا دستوريا في الوقت المناسب لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 04:35 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن «الولايات المتحدة تشيد أيضًا بملتقى الحوار السياسي وتدعم أساسًا دستوريًّا في الوقت المناسب من شأنه تحقيق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لإجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها».

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع «تويتر»، اليوم الإثنين، تعليقًا على اجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يوم الجمعة مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

ودعا كوبيش، في كلمته إلى أعضاء الملتقى خلال الاجتماع إلى ضرورة «التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى» للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

- كوبيش: يجب الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات بحلول يوليو
- نص كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي

وأكد كوبيش، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أهمية عمل اللجنة القانونية المكلفة تسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات، وكذلك «استمرار عملها، مع التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسمًا في إيجاد حل لهذه القضية».

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