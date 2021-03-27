كوبيش: يجب الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات بحلول يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 07:19 مساء
مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إلى ضرورة «التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى» للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأكد كوبيش في كلمته خلال الملتقى السياسي الليبي الذي عقد عبر الاتصال المرئي، الجمعة، أهمية عمل اللجنة القانونية المكلفة تسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات وكذلك «استمرار عملها مع التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسمًا في إيجاد حل لهذه القضية».

وأضاف: «آمل أن تسرع اللجنة القانونية في عملها مع هذا التركيز الواضح، وأن تتمكن من استكمال هذا العمل في وقت قريب نسبيًّا من أجل المساهمة في توفير المناخ المناسب وإرسال رسالة قوية إلى أولئك الذين لا يترددون في أمر الانتخابات فحسب، بل يخلقون المشاكل والمعوقات التي توقف هذه العملية، وأنه لن يُسمح لهم بالمضي في هذا النوع من التوجهات».

ونبه كوبيش إلى أن البعثة الأممية تعمل ممع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدد من الملفات ذات الطبيعة الفنية التي ينبغي أن تتيح إجراء انتخابات بالجودة اللازمة في موعدها.

وتابع: «أنا ممتن جدًّا لعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديمها هذه الأيام تمويلاً إضافيًّا لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك من خلال برنامج الدعم الانتخابي الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000...
رياضة محلية
«رويال بوسكاليس»: توقعات بإعادة تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس ...
اقتصاد
دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
مدير «ماكلارين» يتوقع فوز هاميلتون بلقب ثامن في الفورمولا 1.. ويكشف موعد اعتزاله
رياضة عالمية
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
جريدة «الوسط»: تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على «كعكة» العقود في ليبيا
ليبيا
ضبط مشتبهين وهروب ثالث في حادث اغتيال الورفلي
ليبيا
العدد 279 من جريدة «الوسط»: تنافس أوروبي على «كعكة» العقود.. وجدل حول ميزانية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم من وزنك يمكنك خسارته في أسبوع دون خطورة؟