مفوضية المجتمع المدني تدين خطف مدير فرعها في طرابلس

مدير فرع مفوضية المجتمع المدني في طرابلس جمال عدس. (الإنترنت)

أعربت مفوضية المجتمع المدني، الأحد، عن إدانتها واستنكارها «بأشد العبارات» لخطف مدير فرعها بمدينة طرابلس، جمال عدس، مشيرة إلى فقدان الاتصال به منذ ظهير يوم أمس السبت.

وحملت المفوضية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» المسؤولية كاملة عن سلامة عدس للكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية.

وطالبت المفوضية المعنيين بالعمل على سرعة إطلاق مدير فرع طرابلس، مناشدة كافة منظمات المجتمع المدني في العاصمة الضغط في هذا الاتجاه.

وأعلنت المفوضية في ختام البيان تضامنها الكامل مع أسرة عدس، آملة أن يعود سريعا وسالما لأسرته ولبيته الثاني مفوضية المجتمع المدني.