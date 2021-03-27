رئيس «تسييري طبرق» يفتتح منتزه نور السياحي للعائلات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 27 مارس 2021, 04:40 مساء
رئيس «تسييري طبرق» يفتتح منتزه نور السياحي للعائلات, 26 مارس 2021. (الإنترنت)

افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية،أمس الجمعة، منتزه نور السياحي للعائلات أمام المركز الثقافي، والذي نفذته شركة ساحل البطنان للاستثمار السياحي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق اليوم السبت إلى «بوابة الوسط»، إن بلدية طبرق تسعى لتوفير أماكن ومتنفسات للعائلات بالمدينة، وذلك بإعطاء بعض المشاريع بمواقع بالبلدية لاستثمارها.

حضر الافتتاح عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم مصادف، ومدير الإدارة القانونية عبدالعزيز آكريم، ومفوض الشركة حسن سلطان، وعدد كبير من المواطنين والعائلات والأطفال الفرحين بهذا الإنجاز لبلدية طبرق ومكتب المشروعات بالبلدية.

رئيس «تسييري طبرق» يفتتح منتزه نور السياحي للعائلات, 26 مارس 2021. (الإنترنت)
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