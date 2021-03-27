المجلس الأوروبي يمدد ولاية عملية «إيريني» حتى العام 2023

العملية الأوروبية «إيريني» تمنع سفينة من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، 10 سبتمبر 2020. (إيريني)

مدد المجلس الأوروبي تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي (CSDP) في البحر الأبيض المتوسط (إيريني) حتى 31 مارس 2023.



جاء القرار الصادر أمس الجمعة، في أعقاب المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية. وحدد المجلس بشكل أكثر دقة الترتيبات العملية للتخلص من المواد التي استولت عليها العملية عند تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.



والأسبوع الماضي، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيتم تمديد ولاية «إيريني» إلى العام 2023؛ مؤكدا مواصلة مراقبة السفن المشبوهة بغض النظر عن مصدرها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وتتخذ العملية من روما مقرًا رئيسيًا لها، وقد قامت بأكثر من 2300 دوريّة بحريّة للتحقّق من السّفن التجاريّة، وما يقارب 100 مقاربة وديّة وثماني عمليات تفتيش، مع مصادرة الشحنات غير القانونية ومنع التصدير غير القانوني للوقود، خلال عام من مهمتها.



وراقبت المهمة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية و25 مطارًا ومهبطًا، وما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا، وقد جرت مشاركة هذه المعلومات مع الأمم المتحدة.