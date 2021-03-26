مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 02:14 مساء
اجتماع مدير الدعم المركزي عميد محمد فتح الله ومعاونه بالمنطقة الشرقية عميد صلاح الخفيفي، 26 مارس 2021، (صفحة الإدارة على فيسبوك)

اجتمع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله مع معاونه بالمنطقة الشرقية عميد صلاح الخفيفي؛ بمقر الإدارة بطرابلس، لبحث الترتيبات والخطوات المتعلقة بأداء ومهام أعضاء ومنتسبي الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية.

وأكد فتح الله، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجاد بين منتسبي الادارة، والعمل بروح الفريق الواحد، مبينا أن الإدارة لديها تاريخ حافل بالمهام والنشاطات التي أسهمت في المحافظة على الأمن العام في كافة ربوع وأرجاء الوطن، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وشدد على الرغبة والتصميم لدى منتسبي الدعم المركزي في جميع المناطق على المضي قدما نحو تحقيق الأمن وتفعيل الخطط والاجراءات الأمنية التي تخدم أمن الوطن والمواطن.

من جانبه، أشارالخفيفي والضباط المرافقين له إلى أهمية تواصل كل مكونات الإدارة؛ للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة يمكن أن تسهم في تنفيذ جميع المهام الموكلة لعضو الدعم المركزي بالشكل المطلوب.

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