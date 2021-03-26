ضبط تشكيل عصابي حاول خطف شقيقتين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 08:54 صباحا
تشكيل عصابي حاول خطف فتاتين في منطقة قرقاش، 25 مارس 2021، (أمن طرابلس)

ضبط أعضاء فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تشكيلًا عصابيًّا من ثلاثة أشخاص، حاولوا خطف فتاتين شقيقتين بمنطقة قرقارش.

وتتبع التشكيل الفتاتين خلال ركنهما سيارتهما، ثم دخولهما أحد المحال؛ حيث ثقبوا إطارات سيارة الفتاتين، اللتين تفاجأ بما حدث، ولدى محاولتهما إصلاح الإطارات، اعترضهما المتهمون في محاولة لخطفهما، لكنهم فشلوا في ذلك، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتقدمت الفتاتان بشكوى ضد أفراد التشكيل، وجرى تشكيل فريق عمل من أعضاء فرقة التحري العام، الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة ومشطوه بحثًا عن أثر المتهمين، وبالفعل عثر على سيارة يستخدمونها في جرائهم.

ونصب رجال الأمن كمينًا محكمًا للمتهمين؛ حيث ألقي القبض عليهم، وبالاستدلال معهم اعترف أحدهم بما نسب إليهم، واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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