السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر «المطلق» للسلطة الجديدة في كل المجالات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 03:59 مساء
من استقبال السيسي للمنفي في قصر الاتحادية بالقاهرة، 25 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد الرئيس المصري عبدالله الفتاح السيسي، اليوم الخميس، «دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كل المجالات وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية»، معربًا عن حرص بلاده على تعزيز التنسيق «الوثيق» مع ليبيا خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد المنفي، الذي بدأ مع نائبه عبدالله اللافي صباح اليوم زيارة إلى مصر. وحضر الاجتماع عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، وعن الجانب الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس جهاز المخابرات العامة المكلف، عماد الطرابلسي، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة طارق الحويج.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي أعرب للمنفي عن «تعويل مصر على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة على تحمل المسؤولية التاريخية لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الجاري».

واعتبر ذلك «خطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر»، وأكد استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق «المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».

وأكد الرئيس المصري أن بلاده على «أتم استعداد» لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار.

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