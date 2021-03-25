أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 09:36 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال، خصوصا على الشمال الشرقى.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن غالبية المناطق ستتأثر أجواء باردة نسبيا.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:-
سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق، خصوصا على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على غالبية المناطق الساحلية خاصة الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة، حيث تتراوح على غالبية المناطق بين 13 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

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