إقفال محال تجارية وتسجيل مخالفات لأخرى في بني وليد لعدم اتباع الإجراءات الوقائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 08:10 مساء
دوريات الحرس البلدي أثناء جولة بإحدى الأسوق في بني وليد. (الإنترنت)

أقفل جهاز الحرس البلدي فرع الوسطى في بني وليد، عددًا من المحال التجارية بالمدينة، كما سجل مخالفات لعدد آخر من المحال بسبب عدم اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا المستجد» خلال جولة تفتيشية اليوم الأربعاء.

وأوضح مصدر بالجهاز لـ«بوابة الوسط» أن الجولة شملت محال بيع المواد الغذائية واللحوم والسلخانات والمطاعم والصيدليات والمخابز لمتابعة الشهادات الصحية للعمال بتلك المخابز والمقاهي وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء.

-   إيقاف الدراسة وغلق المساجد والأسواق 10 أيام في بني وليد

وذكر المصدر أن الجولة تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس جهاز الحرس البلدي وإدارة شؤون الفروع بدعم ورفع وتيرة العمل بالفروع والمراكز الواقعة داخل الحدود الإدارية لفرع الدعم الوسطى، وتطبيقًا لقرار الحظر الصادر من المجلس البلدي بني وليد ولجنة جائحة كورونا بالبلدية.

وقرر المجلس البلدي بني وليد، أمس الثلاثاء، إيقاف الدراسة بشقيها الأساسي والثانوي لمدة عشرة أيام مع الاقتصار على تأدية الامتحانات وفقًا للجدول المعد من مراقبة التعليم بني وليد، على أن يراعى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة، إضافة إلى غلق المساجد بشكل «تام» والاقتصار على الأذان لمدة عشرة أيام، وغلق تام للأسواق الشعبية وإلزام جميع المحلات التجارية باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة.

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