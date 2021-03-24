المندوبة البريطانية تطالب بضرورة «التقيد» بوقف «كامل» لإطلاق النار في ليبيا وانسحاب المرتزقة

دعت مندوبة المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حكومة الوحدة الوطنية إلى تلبية احتياجات الليبيين وبدء المصالحة الوطنية الشاملة، وأكدت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وفي كلمتها خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت للحالة في ليبيا، أكدت المندوبة البريطانية على ضرورة انسحاب المرتزقة القادمين من سورية أو مجموعة «فاغنر» الروسية، مرحبة بإصدار التقرير الأول لمجلس الأمن حول وقف أطلاق النار في ليبيا.

ونددت بعدم انسحاب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة التقيد بهذا الحظر لأهميته في استقرار ليبيا.