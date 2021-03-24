المندوبة البريطانية تطالب بضرورة «التقيد» بوقف «كامل» لإطلاق النار في ليبيا وانسحاب المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 04:34 مساء

دعت مندوبة المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حكومة الوحدة الوطنية إلى تلبية احتياجات الليبيين وبدء المصالحة الوطنية الشاملة، وأكدت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وفي كلمتها خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت للحالة في ليبيا، أكدت المندوبة البريطانية على ضرورة انسحاب المرتزقة القادمين من سورية أو مجموعة «فاغنر» الروسية، مرحبة بإصدار التقرير الأول لمجلس الأمن حول وقف أطلاق النار في ليبيا.

ونددت بعدم انسحاب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة التقيد بهذا الحظر لأهميته في استقرار ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة