من ضحاياه الصديق بن دلة.. القبض على عضو بتشكيل عصابي يمتهن الخطف والابتزاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 07:03 مساء
المتهم بالانتماء لتشكيل عصابي يمتهن الخطف والابتزاز، 24 مارس 2021. (وزارة الداخلية)

تمكن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن الخطف والتعذيب والابتزاز.

ويدعى فرد التشكيل العصابي «أ.م.م.ف» مواليد 1978، وفر خلال ضبط جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة غالبية أفراد التشكيل، الذي سبق وخطف رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء بطرابلس الدكتور الصديق بن دلة، والدكتور عبدالمنعم الغدامسي، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وسقط غالبية أعضاء التشكيل في ديسمبر الماضي في أعقاب خطف الدكتور بن دلة. ويوم الجمعة الماضي، بث جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على صفحته بموقع «فيسبوك» تسجيلًا مصورًا يعترف فيه المتهمون بتعذيب ضحاياهم وتصويرهم في أوضاع مخلة بهدف ابتزازهم وجبر ذويهم على دفع ما يطلبونه من فدية.

وإلى جانب الدكتور بن دلة، اعترف المتهمون بخطف ثمانية أشخاص آخرين هم: «امبارك علي أبوقشيشيطة، وأسامة نصر الصويعي، وحميد حمودة برم، وعبد المجيد حسن دراويل، وعبد الباري علي العروسي، ونجيب سليمان الشواشي، وعبدالمجيد سالم سليمان، وعبد المنعم أحمد الغدامسي»، كما حاولوا خطف فوزي أبوكثف.

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