المشري يطلع على سير عمل الخطوط الجوية الليبية

المشري خلال زيارته الخطوط الجوية الليبية، 24 مارس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، زيارة إلى شركة الخطوط الجوية الليبية بمقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس.



وخلال الزيارة التي استقبله خلالها مدير عام الشركة جلال الشاردة، اطلع المشري على سير عمل الشركة والمشكلات التي تواجهها، مؤكدًا ضرورة دعمها ومساندتها للاستمرار في خدمة الوطن والمواطنين، حسب بيان منشور على صفحة المجلس الأعلى للدولة على موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى تكريم المشري شركة الخطوط الجوية الليبية، تقديرًا «لما قدمته من أعمال كان لها الأثر الكبير في رفع معاناة الشعب الليبي، رغم ما مرت به ليبيا من ظروف عملت الشركة دائمًا على تجاوزها».

المشري خلال زيارته الخطوط الجوية الليبية، 24 مارس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

المشري خلال زيارته الخطوط الجوية الليبية، 24 مارس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

المشري خلال زيارته الخطوط الجوية الليبية، 24 مارس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)