حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الأول

الدبيبة خلال رئاسته أول اجتماع لحكومة الوحدة، 24 مارس 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعه الأول للعام 2021.

جاء ذلك صباح اليوم الأربعاء، في ديوان الحكومة بالعاصمة طرابلس.

وأمس الثلاثاء، التقى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، الذي أكد له «إجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد».

وأطلع كوبيش الدبيبة على نتائج زياراته لعديد العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دوليًّا وإقليميًّا.

أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية.

أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية.

أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية.

أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية.