كوبيش يطمئن الدبيبة «بإجماع» المجتمع الدولي على دعم حكومته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 04:48 مساء
لقاء كوبيش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس. (البعثة الأممية)

طمأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، «بإجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد»، وفق البعثة الأممية.

وقالت البعثة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن كوبيش، الذي وصل إلى طرابلس أمس الإثنين، التقى الدبيبة وهنأه على تصويت مجلس النواب التاريخي لمنح حكومته الثقة، والاستلام السلس للسلطة من حكومة الوفاق الوطني، وأطلعه على نتائج زياراته لعديد العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دوليًّا وإقليميًّا.

وأوضحت أن كوبيش والدبيبة اتفقا على أهمية وضع احتياجات الناس في صدارة الأولويات، بما في ذلك الاستجابة لجائحة «كورونا»، وتوفير الخدمات الأساسية. كما شددا على الحاجة الملحة لاعتماد الميزانية الوطنية لضمان تقديم الخدمات وتخصيص الموارد للحكم المحلي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

-  المنفي ونائباه يؤكدون لكوبيش التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

وأضافت البعثة أن لقاء كوبيش والدبيبة تطرق أيضًا إلى مناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك دعم الأمم المتحدة المطلوب للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة.

وفور وصوله إلى طرابلس، التقى كوبيش كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، في إطار لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية.

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