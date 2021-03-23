بالصور.. وزير الداخلية يصل بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 07:28 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، في بنغازي, 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية).

وصل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة بنغازي لاستلام مهامه من وزير الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة المستشار إبراهيم أبوشناف.

وشهدت وصول مازن إلى بنغازي، مراسم استقبال رسمي، فيما رافقه مدراء إدارات وأقسام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية..

وشارك في استقبال الوزير مدراء أمن المنطقة الشرقية وحكماء وأعيان ومشايخ المنطقة وعدد من مسؤولي القطاعات بمدينة بنغازي، بحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

ووفق البيان، تم ظهر اليوم الثلاثاء تسليم واستلام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بين عميد خالد مازن، وأبو شناف..

وقال البيان، إن عمليات الاستلام والتسليم، تمثل مشهدا «يجسد التداول السلمي للسلطة تحت حكومة موحدة باسم حكومة الوحدة الوطنية».

فيما عبر مازن عن سعادته بتسليم وزارة الداخلية من المنطقة الشرقية، و«التي ستكون الرافد لكافة الليبيين»، مضيفا هدفنا هو إقامة دولة ديمقراطية تحت حكومة موحدة تجمع كافة الليبيين وصولاً إلى انتخابات رئاسية قادمة لبناء دولة الديمقراطية والشفافية..

من جهته ثمن أبوشناف، سعي مازن لرأب الصدع بين كافة منتسبي وزارة الداخلية لبسط الأمن والأمان داخل ربوع الوطن، مشيدا برجال الأمن والشرطة في كافة مناطق ليبيا لاستعادة هيبة رجال الشرطة..

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، في بنغازي, 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية).
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، في بنغازي, 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية).
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، في بنغازي, 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية).
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، في بنغازي, 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية).
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، في بنغازي, 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية).
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، في بنغازي, 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية).
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