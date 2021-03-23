«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 11:57 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل، سرعتها بين 25 و35 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الريح شمالية غربية، وغربية على ساحل سرت، سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 وأربعة أمتار.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر السحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- والريح غربية إلى شمالية غربية، سـرعتها بين 15 و35 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين مترين وأربعة أمتار.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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