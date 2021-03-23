«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل، سرعتها بين 25 و35 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الريح شمالية غربية، وغربية على ساحل سرت، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 وأربعة أمتار.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

- درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.