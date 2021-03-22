«الصحة» تنظم قافلة طبية إلى الجنوب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 06:47 مساء
طبيب يوقع الكشف الطبي على طفل من أبناء الجنوب في قافلة طبية تنظمها وزارة الصحة، 22 مارس 2021. (قناة ليبيا الرسمية)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، تسيير قافلة طبية ضخمة لتغطية كافة احتياجات المنطقة الجنوبية بالكامل، بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة.

وحسب قناة «ليبيا الرسمية»، تتكون القافلة التي تستمر إلى نهاية شهر مارس الحالي، من 9 فرق ممتدة في المناطق الجنوبية بداية من بنت بية، وتستمر إلى أوباري وإدري والعوينات وغات ومرزق وحميرة والكفرة وغيرها من المناطق الممتدة على طول الخط الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي. ويتفاوت عدد الأطباء في كل فريق من مدينة لأخرى بحسب الاحتياج والكثافة السكانية لكل منطقة.

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وأوضحت الوزارة، أن هذه الجهود تأتي «ضمن محاولة توفير الخدمات الصحية الجيدة، خاصة في المناطق النائية التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية، وتخفيف عبء السفر على المرضى المحتاجين للعناية الخاصة ويصعب عليهم الوصول للمستشفيات، وللحد من انتشار وباء «كورونا».

 

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