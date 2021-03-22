تعليمات عاجلة من وزير الصحة بشأن أدوية السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 05:51 مساء
وزير الصحة علي الزناتي خلال اجتماع لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بديوان الوزارة، 22 مارس 2021. (فيسبوك)

أعطى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اليوم الإثنين، الضوء الأخضر لإدارة الصيدلة والبرنامج الوطني لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بأقصى سرعة ممكنة.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن «تعليمات الوزير أن تكون الشركات والمصانع المورِّدة من الدول الأوروبية الكبرى، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، المتحصلة على شهادة الغذاء والدواء الأميركية وشهادة الأيمو».

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جاء ذلك خلال اجتماع الزناتي مع د.ليلى العربي مديرة إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، ود.حسين كاموكا رئيس البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وأعضاء من اللجنة، وذلك لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي للأورام، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة.

ونقل بيان الوزارة عن الزناتي القول: «مرضانا لهم الحق في توفر الدواء من أفضل الشركات».

وفي وقت سابق الإثنين، شارك وزير الصحة في اجتماع اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي بحث الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا».

وزير الصحة علي الزناتي خلال اجتماع لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بديوان الوزارة، 22 مارس 2021. (فيسبوك)
وزير الصحة علي الزناتي خلال اجتماع لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بديوان الوزارة، 22 مارس 2021. (فيسبوك)
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