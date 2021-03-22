«مكافحة الأمراض»: 905 إصابات جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 10:33 صباحا
نتيجة عينات فحص «كورونا» أجريت بمعمل P.C.R التابع لمركز مكافحة الأمراض فرع الكفرة. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1049 مصابا، في حين توفى 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتماثل للشفاء 1049 مصابا، في حين توفى 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 5411 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1386 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1650 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 18 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 471 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 183 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 194 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 121 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 150 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 680 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 157 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 24 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 90 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 40 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 105 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 5 عينات، ومختبر مركز مصراتة الطبي 124 عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 152 ألفا و510 حالة، منها 10 آلاف و636 نشطة، و139 ألفا و361 متعافى، في حين توفى 2513 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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