محاضرات إضافية لطلاب جامعة بني وليد استعدادا للامتحانات

جامعة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

اتفق وكلاء الشؤون العلمية بكليات جامعة بني وليد على ضرورة منح الطلاب محاضرات إضافية لتعزيز التحصيل العلمي وللانتهاء من الدراسة في التوقيت المحدد وفق التقويم الأكاديمي المعتمد من قبل الجامعة، بحسب المكتب الإعلامي للجامعة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط»، إن الاتفاق جرى خلال اجتماع وكيل الشؤون العلمية بالجامعة أسامة غيث، اليوم الأحد، مع وكلاء الشؤون العلمية بالكليات لمناقشة المقترحات المقدمة من الكليات بشأن الامتحانات النصفية لنظام السنة والامتحانات النهائية لنظام الفصل للفصل الدراسي الخريف.

وأضاف الشقار أن الحضور شددوا خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» داخل الكليات لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب، متميين التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.