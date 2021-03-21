النجار: الوضع الوبائي متفاقم لكنه لم يخرج عن السيطرة بعد

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت، بـ«تفاقم» الوضع الوبائي في ليبيا، لكنه أكد أنه «لم يخرج عن السيطرة بعد».

وحتى الجمعة، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 150 ألفًا و341 حالة، بينها عشرة آلاف و781 نشطة، و137 ألفًا و73 متعافيًا، فيما توفي 2487 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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وحذر النجار خلال مداخلة تلفزيونية مساء السبت (نقلتها قناة ليبيا الرسمية) من أن «نقص الإمكانات سيزيد الوضع الوبائي سوءً»، لافتًا إلى ارتفاع «ملحوظ» في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ليبيا. ونبه إلى أن عدد الإصابات الواردة في بيانات مركز مكافحة الأمراض اليومية «غير دقيقة» جراء عدم وجود منظومة في مراكز العزل.

ولفت مدير مركز مكافحة الأمراض إلى تعهد حكومة الوحدة الوطنية بتوفير مستلزمات مراكز العزل الصحي.

والجمعة، تعهد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بتوفير اللقاحات ضد فيروس «كورونا المستجد» في «أسرع وقت»، موضحًا اتجاه الوزارة لأكثر من طريقة لتوفير اللقاح وبأكثر من وسيلة «حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في الإنتاج».