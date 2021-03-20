العابد الرضا يتسلم وزارة العمل في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 11:30 مساء
العابد الرضا يتسلم وزارة العمل في بنغازي، 20 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)

تسلم وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، السبت، ملفات الوزارة من وزير العمل والتأهيل المكلف بالحكومة الموقتة السابقة السنوسي صالح في مراسم جرت بمقر ديوان الحكومة الموقتة في مدينة بنغازي.

وتضمنت عملية التسليم والتسلم كل محاضر جرد الأصول والخزائن والمخازن، ومختلف الإجراءات الإدارية والمالية والارتباطات المترتبة على الوزارة وكادرها الوظيفي، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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وعقب الانتهاء من المراسم أجرى الوزير زيارة لرئيس الحكومة السابقة عبدالله الثني، وناقش معه «العمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال توحيد مؤسسات الدولة وصولا للانتخابات نهاية العام الجاري»، حسب البيان.

وحضر مراسم التسليم والتسلم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وعضو مجلس النواب الهادي الصغير، ونائب رئيس مجلس وزراء الحكومة السابقة لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، إضافة إلى وزير التعليم بالحكومة السابقة الدكتور فوزي بومريز.

وسبق أن أكدت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، في العاشر من مارس الجاري، استعدادها «التام لتسليم المهام وكل وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة».

العابد الرضا يتسلم وزارة العمل في بنغازي، 20 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)
العابد الرضا يتسلم وزارة العمل في بنغازي، 20 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)
العابد الرضا يتسلم وزارة العمل في بنغازي، 20 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)
العابد الرضا يتسلم وزارة العمل في بنغازي، 20 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)
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