الزناتي يتسلم من عقوب حقيبة «الصحة» بالحكومة الموقتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 11:30 صباحا
مراسم تسلم الزناتي مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة الوطنية من الوزير السابق سعد عقوب، 17 مارس 2021. (صحة الوفاق)

تسلم وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، ملفات وزارة الصحة بالحكومة الموقتة من الوزير السابق سعد عقوب، في مراسم شهدتها مدينة البيضاء، أمس الأربعاء.

وقال عقوب في بيان إن وزارته تعتبر من «أولى الوزارات التي قامت بالتداول السلمي للسلطة»، وذلك عبر تسليمها كل الأملاك والمحتويات والإرث الإداري للوزير الجديد بحكومة الوحدة الوطنية، متمنيًا أن تكون «مثالًا يحتذى» من قبل باقي الوزارات في الحكومة.

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وحضر مراسم التسليم والتسلم عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والمستشفيات والخدمات الصحية والبلديات، وبعض من الأعيان والمشايخ من مدن مختلفة.

والثلاثاء، تسلم الزناتي مهام عمله رسميا على رأس الوزارة في العاصمة طرابلس من الوكيل المكلف بتسيير مهام الوزارة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، علي لطفي بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالوزارة.

وسبق أن أكدت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، في العاشر من مارس الجاري، استعدادها «التام لتسليم المهام وكل وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة».

مراسم تسلم الزناتي مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة الوطنية من الوزير السابق سعد عقوب، 17 مارس 2021. (صحة الوفاق)
مراسم تسلم الزناتي مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة الوطنية من الوزير السابق سعد عقوب، 17 مارس 2021. (صحة الوفاق)
مراسم تسلم الزناتي مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة الوطنية من الوزير السابق سعد عقوب، 17 مارس 2021. (صحة الوفاق)
مراسم تسلم الزناتي مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة الوطنية من الوزير السابق سعد عقوب، 17 مارس 2021. (صحة الوفاق)
مراسم تسلم الزناتي مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة الوطنية من الوزير السابق سعد عقوب، 17 مارس 2021. (صحة الوفاق)
مراسم تسلم الزناتي مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة الوطنية من الوزير السابق سعد عقوب، 17 مارس 2021. (صحة الوفاق)
مراسم تسلم الزناتي مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة الوطنية من الوزير السابق سعد عقوب، 17 مارس 2021. (صحة الوفاق)
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