«مكافحة الأمراض» بالجفرة: 23 إصابة جديدة بـ«كورونا» بعد فحص 25 عينة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 08:46 صباحا
نتيجة عينات فحص «كورونا» أجريت بمعمل P.C.R التابع لمركز مكافحة الأمراض فرع الكفرة. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الجفرة، في وقت متأخر، الخميس، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وذلك بعد فحص 25 عينة.

وقال المركز إن مختبراته أجرت تحاليل لـ25 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» بينت سلبية عينتين وإيجابية 23 توزعت على أربع مناطق في الجفرة، على ما نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع عشر حالات في مدينة هون، وست حالات من مدينة سوكنه، وخمس من مدينة زلة، وحالتين من مدينة ودان.

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