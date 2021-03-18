وزارة المواصلات تعتمد مركز تدريب بحري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 09:50 صباحا
مراسم تسليم شهادة اعتماد مركز تدريب بحري، 18 مارس 2021، (وزارة المواصلات)

سلمت وزارة المواصلات شهادة اعتماد مركز تدريبي بحري للشركة الليبية لخدمات السلامة، بعد مراجعة المركز من لجنة معايير السلامة والخفارة والتدريب.

ومنحت الوزارة الشهادة التي تسري لمدة خمسة سنوات، كما شكلت لجنة ستراجع وتدقيق على مركز ابن حوقل للتدريب البحري ببنغازي لمنحه شهادة اعتماد، حسب بيان مكتب شؤون الإعلام بالوزارة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن هذه الشروط منصوص عليها في قرار وزير المواصلات رقم 135 لسنة 2015 وتعديلاته فيما يتعلق بضوابط منح الاعتراف المؤسس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يحافظ على حلم الرباعية التاريخية عبر مونشنغلادباخ
رياضة عالمية
فلوسنا | هل يستطيع الدبيبة تحريك عجلة الاقتصاد؟
فيديو
في التسعين | مصير ملعب طرابلس
فيديو
رئيس «الدوما» يرد على تصريحات بايدن: مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا
دولى
«الصحة العالمية» توصي بمواصلة استخدام لقاح «أسترازينيكا».. وتراجع معلومات ...
دولى
بايدن يصف بوتين بـ«القاتل».. ويحذره من «دفع» عواقب ذلك
دولى
السفير الألماني عن زيارة قيس سعيد ليبيا: تخيل إمكانات التوسع بين البلدين
ليبيا
أميركا توضح موقفها بشأن إعادة السفير إلى طرابلس
ليبيا
دعوة أممية - مغربية للمجتمع الدولي لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في ليبيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للقضاء على آمال الزمالك المصري في مجموعات دوري الأبطال
رياضة محلية
تعادل و4 انتصارات في دوري «القدم المصغرة»
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحدد موعد نشر تقريرها حول منشأ فيروس «كورونا»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مناطق أميركية شاسعة تستعد لغزو مليارات حشرات الزيز