الزناتي يتسلم وزارة الصحة ويناقش مع مديري الإدارات خطة عمل العام 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 09:58 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي. (وزارة الصحة)

استلم وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، صباح اليوم الثلاثاء، مهام عمله رسميا على رأس الوزارة في العاصمة طرابلس من الوكيل المكلف بتسيير مهام الوزارة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، علي لطفي بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالوزارة.

وعقد الزناتي عقب استلام مهامه بديوان وزارة الصحة اجتماعه الأول مع مديرو إدارة الشؤون الطبية وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي وإدارة التفتيش والمتابعة وإدارة الطوارئ الصحية وإدارة المشروعات وإدارة التخطيط وإدارة الشؤون العلاجية وإدارة الشؤون العلاجية وإدارة الشؤون القانونية وإدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية ورئيس قسم المراجعة الداخلية والمراقب المالي

وقالت وزارة الصحة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة بعض الأمور العالقة بديوان الوزارة والمتعثرة والعاجلة والتي من أهمها اعتماد الهيكل التنظيمي للديوان، واعتماد الملاك الوظيفي، كما تطرق إلى مناقشة خطة عمل الإدارات للعام 2021.

وأكد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام والتعاون بين جميع الادارات في الوزارة من أجل أداء مهامها على أكمل وجه، وذلك لتخطي جميع المشاكل والعقبات المتراكمة التي تواجه القطاع. وقال «إن هدفنا الأسمى هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، وتقديم مستوى خدمات صحية تلائم وتليق بتطلعات المواطن الليبي».

اجتماع الوزير علي الزناتي مع مسؤولي وزارة الصحة. (وزارة الصحة)
اجتماع الوزير علي الزناتي مع مسؤولي وزارة الصحة. (وزارة الصحة)
اجتماع الوزير علي الزناتي مع مسؤولي وزارة الصحة. (وزارة الصحة)
اجتماع الوزير علي الزناتي مع مسؤولي وزارة الصحة. (وزارة الصحة)
اجتماع الوزير علي الزناتي مع مسؤولي وزارة الصحة. (وزارة الصحة)
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