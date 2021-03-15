«مكافحة الأمراض»: 1087 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 10:24 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 919 مصابا، في حين توفى 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 6067 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1648 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1975 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 512 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 336 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 136 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 337 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 343 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد 158 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني غريان 145 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 174 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 21 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 8 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 32 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 14 عينة، ومختبر مستشفى تراغن 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 215 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 146 ألفا و80 حالة، منها 10 آلاف و981 نشطة، و132 ألفا و697 متعافى، في حين توفى 2402 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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