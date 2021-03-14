ضبط 100 ألف قرص مخدر بحوزة شخص يقيم بمنطقة تيجي

الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة شخص مقيم بمنطقة تيجي. (وزارة الداخلية)

تمكن أعضاء مكتب التحري التابع لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نالوت من ضبط شخص يقيم بمنطقة تيجي وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، تقدر بنحو 100 ألف قرص كانت بمركبته الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسوك» اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة لإتمام الإجراءات.

وثمنت وزارة الداخلية كل الجهود التي يبذلها مدير ومنتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمحاربة هذه الآفة وضبط جميع من يقوم بالترويج ونشرها داخل المجتمع.

الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة شخص مقيم بمنطقة تيجي. (وزارة الداخلية)

الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة شخص مقيم بمنطقة تيجي. (وزارة الداخلية)