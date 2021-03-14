الصديق الكبير يبحث مع السفير التركي تبادل الخبرات في المجالين المصرفي والمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 03:50 مساء
الصديق عمر الكبير، مع سفير تركيا الجديد في ليبيا كنعان يلمز, 14 مارس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، مع سفير تركيا الجديد في ليبيا كنعان يلمز، تبادل الخبرات والتجارب في المجالين المصرفي والمالي بين البلدين.

وناقش الصديق الكبير، خلال لقاء جمعه اليوم مع يلمز، الأوضاع الاقتصادية، وسبل تطوير التعاون المشترك إضافةً لتبادل الخبرات والتجارب في المجالين المصرفي والمالي.

محافظ المصرف المركزي في طرابلس يستقبل السفير المالطي

والثلاثاء الماضي استقبل الصديق عمر الكبير، في مكتبه بمقر المصرف سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا.

وقال مصرف ليبيا المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الكبير والسفير المالطي جرت خلاله مناقشة القضايا المشتركة، دون أي تفاصيل.

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