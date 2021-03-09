محافظ المصرف المركزي في طرابلس يستقبل السفير المالطي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 09:00 مساء
لقاء الكبير مع السفير المالطي لدى ليبيا. الثلاثاء 9 مارس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر المصرف سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا.

وقال مصرف ليبيا المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الكبير والسفير المالطي جرت خلاله مناقشة القضايا المشتركة، دون أي تفاصيل.

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ووصل السفير المالطي تشارلز صليبيا إلى العاصمة طرابلس أمس الإثنين، وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إنه شرع في مباشرة مهامه تمهيدًا لإعادة فتح السفارة.

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