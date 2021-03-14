مديرية أمن الكفرة تعلن تحرير 47 مهاجرا غير شرعي من «سجن سري»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 11:06 صباحا
مداهمة سجن سري في الكفرة, 14 مارس 2021. (مديرية أمن الكفرة)

أعلنت مديرية أمن الكفرة، عن تحرير 47 شخصا وجدوا في سجن سري يستعمل لسجن المهاجرين غير شرعيين، خلال مداهمة مزرعة من قبل قسم البحث الجنائي بالمديرية ومركز الإيواء والترحيل الكفرة وكتيبة سبل السلام.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن عمليات تحرير الرهائن تمت من خلال عمل أمني مشترك، إذ تم تحرير 46 من الحنسية السودانية ، وشخص إثيوبي الجنسية.

وبحسب البيان فإن عملية الرهائن تمت بعدما ن تمكن أحد هؤلاء المساجين من الهرب وقدم بلاغاً إلى أعضاء كتيبة سبل السلام بالبوابة الشمالية للمدينة، ليتم إبلاغ قسم البحث الجنائي الكفرة، إذ تم فتح محضر جمع الاستدلالات وجمع المعلومات من هذا الشخص، وإبلاغ النيابة العامة وأخذ الإذن بمداهمة الموقع وتحرير المهاجرين.

ولفت البيان إلى التنسيق مع رئيس مركز الإيواء والترحيل ومداهمة المكان وتحرير هؤلاء المهاجرين، وإحالتهم إلى مركز الإيواء والترحيل.

مداهمة سجن سري في الكفرة, 14 مارس 2021. (مديرية أمن الكفرة)
مداهمة سجن سري في الكفرة, 14 مارس 2021. (مديرية أمن الكفرة)
مداهمة سجن سري في الكفرة, 14 مارس 2021. (مديرية أمن الكفرة)
مداهمة سجن سري في الكفرة, 14 مارس 2021. (مديرية أمن الكفرة)
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